Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Ростовской области полицейский получил условный срок за превышение должностных полномочий. В ходе следствия доказано пять фактов избиения задержанных. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Полиция

Из материалов уголовного дела следует, что в 2019 году сотрудник отдела МВД по Белокалитвинскому району неоднократно применял насилие к пяти гражданам, задержанным по административным правонарушениям.

Суд приговорил полицейского к четырём годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.