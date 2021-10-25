Москва, 25 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В России на территории каждого муниципального образования следует установить пороги доминирования для розничных сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал заявление заместителя руководителя Минпромторга РФ Виктора Евтухова о том, что возможности ретейла по сдерживанию роста цен на социально значимые товары «крайне ограничены».

Pixabay.com В супермаркете

«Крайне ограниченные возможности сетей по сдерживанию цен — это многосложная форма оксюморона. Хотя можно пойти дальше и заявить, что вообще розничные сети торгуют исключительно себе в убыток, руководствуясь гуманизмом и человеколюбием, — сказал Мурзаев. — Если бы в нашей стране существовала традиция независимых расследований, когда некто властноуполномоченный сверил бы отпускные накладные от предприятий-производителей и цены на полках торговых сетей, то многое стало бы очевидным! Потому что иметь монополию на товаропроводящий канал и не пользоваться этим, по понятиям некоторых модераторов финансовых потоков, просто глупо! Ну, а даже если у торговых сетей нет возможности сдерживать цены, то надо разрешить другие формы торговли: ярмарки, мелкооптовые рынки, передвижную торговлю. Установите пороги доминирования для розничных сетей на территории каждого муниципального образования: не более 10% для каждой от объема розничного оборота».

Кроме того, как полагает Мурзаев, следует поощрять открытие отдельных магазинов либо мини-сетей, создавать условия для возникновения независимых оптовых распределительных центров, чтобы через них снабжать одиночные и мини-сетевые магазины.

«Но этим вряд ли кто-то захочет заниматься. То ли дело взять шашку и махнуть налево-направо! Только почему-то очень не хочется снова оказаться в условиях государственного регулирования цен, которые мы уже проходили 30 лет назад и ранее», — сказал Мурзаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на российском рынке ретейла сложилась отчетливая олигополия.