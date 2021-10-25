Бишкек, 25 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Киргизия будет сама разрабатывать месторождения драгоценных металлов. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, передаёт пресс-служба главы государства.

Gov.kg Садыр Жапаров

По его словам, для этого создана национальная горнодобывающая компания — государственное предприятие «Кыргызгеология».

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Жапаров пообещал, что все рекультивационные счета пользователей недр отныне будут накапливаться в государственных банках.

Также президент сообщил, что на месторождении «Джеруй» в Таласской области введён в эксплуатацию золоторудный комбинат, который будет ежегодно перечислять в бюджет Киргизии 4 млрд сомов (3 млрд 343 млн рублей) налогов и других отчислений, а на развитие региона будет поступать приблизительно 300 млн сомов (250 млн рублей) в год.

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