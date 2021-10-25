Пекин, 25 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Дальнейшая судьба китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» будет определена к 25 ноября. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM «Куньлунь Ред Стар»

Отмечается, что Китайская хоккейная ассоциация и министерство спорта КНР разработают дорожную карту по развитию олимпийской сборной Китая. Она будет готова к 25 ноября.

Ранее сообщалось, что в середине декабря основные хоккеисты «Куньлуня» отправятся в Китай для подготовки к Олимпийским играм — 2022. Из-за этого клуб обновит состав на оставшуюся часть сезона КХЛ.

До этого президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что сборная Китая может не выступить на Играх из-за своего низкого уровня. В ноябре ожидается окончательное решение по выступлению китайской команды.

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» был создан в 2016 году и предполагался как базовый клуб сборной Китая для подготовки к зимним Олимпиаде-2022. Сейчас из-за с коронавирусных ограничений команда проводит домашние матчи не в Пекине, а в подмосковных Мытищах.