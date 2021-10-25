Барнаул, 25 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Алтайские спасатели предупредили о существенном ухудшении погодных условий в регионе 26 октября.

Ветер

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«Ожидается юго-западный ветер местами порывами до 21 м/с. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций», — сказано в сообщении ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября, и ночью 24 октября, когда порывы ветра составляли 27 метров в секунду, в Барнауле сдуло обживу с 10-этажного жилого дома.

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