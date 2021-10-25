Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Бывший сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань решил сменить работу. О новом трудоустройстве информации пока нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

В настоящее время он уволен с поста советника председателя совета директоров компании «Группа Агроком» Ивана Саввиди. Из структуры компании первый сити-менеджер Ростова-на-Дону ушёл около двух месяцев назад пишет, 161.ru.

ИА REGNUMнапоминает, что первым сити-менеджером Ростова-на-Дону Горбань был назначен в 2014 году. До этого он занимал пост вице-губернатора Ростовской области. Затем должность упразднили.