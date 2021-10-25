Ташкент, 25 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов на выборах главы государства, сообщает 25 октября корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

Согласно данным ЦИК республики, второе место заняла Максуда Ворисова (6,6%). Далее идут Алишер Кодиров (5,5%), Нарзулло Обломурадов (4,1%) и Бахрома Абдухалимов (3,4%).

Явка на выборах президента Узбекистана составила 80,8%

Как сообщало ИА REGNUM, за выборами следили 971 международный наблюдатель, в том числе 631 от международных организаций и 340 — от зарубежных стран. Кроме того, зарегистрировано 53,7 тыс. наблюдателей от партий и 10,7 тыс. — от органов самоуправления граждан.