Афины , , 14:43 — REGNUM Для развития греко-китайских отношений существуют большие возможности и широкие перспективы, сообщил новый посол Китая в Греции Сяо Цзюньчэн в интервью Афино-македонскому информационному агентству 25 октября.

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16-й посол Китая в Греции, прибывший в страну месяц назад, заявил, что очарован теплотой и искренностью греческого народа и древнегреческой культурой, добавив, что полон решимости вывести греко-китайские отношения на новый высокий уровень.

Касаясь нынешнего уровня греко-китайских отношений, он отметил, что во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Грецию в 2019 году две страны открыли новую эру подписанием совместного заявления об укреплении общего стратегического партнерства.

Что касается имиджа Греции как туристического направления, он сказал, что эта страна привлекательна для китайцев в силу своей долгой истории и культуры, прекрасного природного ландшафта и простых, но полных жизни людей. Посол сообщил про желание своей страны углубить двустороннее сотрудничество в области туризма.