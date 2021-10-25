Ханты-Мансийск, 25 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Югре перед судом предстанут двое граждан за создание террористической организации и поддержку терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Нет терроризму!

Следствием установлено, что в период с 2013 по 2015 год обвиняемый 1979 года рождения, будучи приверженцем радикального течения ислама, отбывая с 2008 года наказание за убийство в одной из исправительных колоний ХМАО, организовал там террористическое сообщество, в которое вовлёк другого обвиняемого 1975 года рождения, а также иных заключённых.

По 2019 год деятельность террористического сообщества продолжилась в форме ячейки международной организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обвиняемые под видом религиозной деятельности проводили публичные беседы и проповеди, направленные на склонение осуждённых к участию, в том числе после отбытия наказания, в деятельности террористической организации, распространяли печатные, аудио и видео материалы экстремистского содержания. Отмечается, что заключённые имели постоянную мобильную связь со свободой.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УФСИН России по ХМАО. Двое заключённых обвиняются по ряду статей уголовного кодекса антитеррористической направленности. Свою вину они не признали, дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.