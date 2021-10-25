Москва, 25 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Ресурсов для разработки ракетной программы у Киева нет, поэтому заявления о ракетах, которые якобы «смогут доставать до Москвы», не следует воспринимать серьёзно. Об этом руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Copyleft Украинский танк «Оплот»

Дипломат прокомментировал слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который, как сообщало ИА REGNUM, пригрозил России «нацеливанием ракет». По его словам, Арестович — человек несерьёзный, и к его заявлениям стоит относиться с усмешкой. Вместе с тем возможны и «неожиданные развороты».

Гаврилов отметил, что в основе украинской ракетной программы лежат советские разработки. По боевым возможностям они уступают современному оружию.

Он подчеркнул, что «только безумный» будет применять ракеты времён СССР, потому что их радиус действия ограничен, они просто «не дотянут» до Москвы. Что-то новое Украина тоже вряд ли изобретёт, полагает он, например, танковый завод имени Малышева за восемь лет произвёл только три танка.

«Три уродца «Оплот», которые ломаются постоянно, а на них угрожают по Красной площади покататься. Это даже не смешно», — сказал Гаврилов.

Дипломат, однако, призвал опасаться возможных угроз и готовиться дать на них достойный ответ. Все ведомства должны наблюдать за развитием событий, заключил он.

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