Москва, 25 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за 1 доллар США. Такое прогноз 25 октября сделал финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По мнению эксперта, в обозримом будущем с курсом рубля может произойти нечто подобное тому, что произошло в 2008 году.

«Увидеть доллар по 100 рублей мы можем, но не в этом году и для этого должно быть несколько факторов», — сказал Левченко.