Майкоп, 25 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Строгий контроль за расходованием средств, выделенных дополнительно Республике Адыгея, поручил обеспечить глава РА Мурат Кумпилов. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе главы региона.

Фото Алексея Гусева Здание правительства Республики Адыгея

Ранее правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных федеральных средств для финансирования территориальных фондов ОМС. Деньги направят на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам, в том числе заболевшим COVID-19 или с подозрением на это заболевание. Республике Адыгея на эти цели выделено 151 447,1 тыс. рублей.

Глава Адыгеи дал поручение обеспечить строгий контроль за расходованием этих средств и подчеркнул важность выполнения задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным и правительством РФ, по обеспечению медицинской помощи жителям и поддержки регионов в борьбе с пандемией.

«Эта поддержка особенно важна сейчас, учитывая сложившуюся непростую ситуацию с распространением опаснейшей коронавирусной инфекции», — отметил Мурат Кумпилов.

Средства будут направлены из резервного фонда правительства РФ. Решение о выделении средств было принято правительством после одобрения трехсторонней комиссией при поддержке депутата Госдумы от Республики Адыгея, член бюджетного комитета Госдумы, член трехсторонней комиссии правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений Владислава Резника («Единая Россия).

«Выделенные средства помогут поликлиникам и больницам Адыгеи в полной мере обеспечить необходимой медицинской помощью застрахованных по ОМС жителей нашего региона, в том числе заболевших COVID-19», — прокомментировал Владислав Резник.