Глава Адыгеи взял под контроль расходование дополнительных средств для ОМС
Майкоп, 25 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Строгий контроль за расходованием средств, выделенных дополнительно Республике Адыгея, поручил обеспечить глава РА Мурат Кумпилов. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе главы региона.
Ранее правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных федеральных средств для финансирования территориальных фондов ОМС. Деньги направят на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам, в том числе заболевшим COVID-19 или с подозрением на это заболевание. Республике Адыгея на эти цели выделено 151 447,1 тыс. рублей.
Глава Адыгеи дал поручение обеспечить строгий контроль за расходованием этих средств и подчеркнул важность выполнения задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным и правительством РФ, по обеспечению медицинской помощи жителям и поддержки регионов в борьбе с пандемией.
Средства будут направлены из резервного фонда правительства РФ. Решение о выделении средств было принято правительством после одобрения трехсторонней комиссией при поддержке депутата Госдумы от Республики Адыгея, член бюджетного комитета Госдумы, член трехсторонней комиссии правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений Владислава Резника («Единая Россия).