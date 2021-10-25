Архангельск, 25 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Для исполнения распоряжения президента РФ Владимира Путина о финансировании расселения 120 сошедших со свай в 2020 году в Архангельской области аварийных домов из Резервного фонда региону были выделены 156,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

По его словам, деньги направлены на расселение граждан из 3 тыс. квадратных метров аварийного жилья, которые не попали в федеральный проект из-за того, что были признаны аварийными по причине физического износа в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года.

«Архангельская область приняла обязательства расселить данные аварийные дома до конца 2021 года», — добавил министр.

Напомним, как ранее заявлял губернатор Александр Цыбульский, в Архангельске 129 домов, сошедших со свай, 13 из них сошли со свай в 2017—2020 годах, в 116 домах имеется угроза обрушения.