Екатеринбург, 25 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Свердловской области действует шесть природных пожаров на площади 93, 81 га. Однако все их очаги удалось ликвидировать, сообщает областной главк МЧС.

Donland.ru Лесной пожар

При тушении пожаров в регионе задействованы более 300 человек и 53 единицы техники. За сутки потушен один очаг торфяного пожара на площади 0,7 га.

Напомним, на территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Работы по тушению торфяника держит на личном контроле начальник Главного управления МЧС России по региону Виктор Теряев.