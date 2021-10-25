Майкоп, 25 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Первым снегом запорошило в ночь на 25 октября территории ряда субъектов Юга России и Северного Кавказа. Снег выпал в Адыгее и в Карачаево-Черкесии, в Сочи, Апшеронском и Мостовском районе Краснодарского края, на Ставрополье, в Крыму. Местами слой снега достигал 4 см, в горных районах его выпало еще больше.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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«Прохладно! Температура воздуха в дневное время поднимется лишь в субботу до 18 градусов, а в ночное время опустится до — 3», — сообщила в своем Instagram-аккаунте пресс-служба правительства Адыгеи.

По прогнозам Гидрометцентра, 25 октября продолжает действовать штормовое предупреждение на территории большинства регионов Северного Кавказа и Юга России. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, а в предгорных и горных районах с мокрым снегом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с ожидаются в Краснодарском крае, в том числе Сочи.

«Местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, в предгорных и горных районах с мокрым снегом и снегом будут в Ставропольском крае, а также днём в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечне отдельные сильные осадки. Ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении синоптиков.