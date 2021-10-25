Уфа, 25 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Доследственную проверку организовали в Башкирии в связи с распространенной в социальных сетях видеозаписи об избиении мужчины в Стерлитамаке. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой трое мужчин избивают четвертого.

«При этом событии присутствуют двое сотрудников Росгвардии в форменном обмундировании, которые не предпринимают активных действий, чтобы пресечь правонарушение», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку по признакам халатности.

В рамках проверки следователи опросят участников конфликта и прибывших на место сотрудников правоохранительных органов, проанализируют видеозапись, изучат должностные инструкции и другие документы, регламентирующие порядок действий сотрудника Росгвардии в таких ситуациях. Кроме этого, следователям предстоит оценить тяжесть причиненного вреда здоровью мужчины и провести другие проверочные действия.

«По результатам проверки действиям (бездействию) прибывших на место происшествия правоохранителей будет дана правовая оценка. Ход и результаты проверки взяты на контроль в следственном управлении республики», — говорится в сообщении пресс-службы.