Нижний Новгород, 25 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Нижегородской области среднемесячная заработная плата в январе — августе 2021 года сложилась на уровне 39 697 рублей. Такие данные приводит Нижегородстат в отчете «Рынок труда и занятость населения».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года зарплата выросла на 8,7% или на 3 177 рублей.

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При этом наиболее крупные зарплаты, согласно официальным данным, получают нижегородцы, занятые в сферах:

трубопроводного транспорта — 91 019 рублей,

научных исследований и разработок — 78 961 рубль,

водного транспорта — 73 658 рублей,

финансов и страхования — 65 420 рублей,

информации и связи — 64 197 рублей.

Также стало известно о том, что в Нижегородской области фонд начисленной заработной платы в августе 2021 года превысил 43 млрд 981 млн рублей.

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