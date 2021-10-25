Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Антона Головырцева, которого обвинили в убийстве 18-летнего курсанта Санкт-Петербургского университета МВД, на законном основании находившегося в форме сотрудника полиции. Об этом приговоре 25 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Осужденный в убийстве курсанта МВД Антон Головырцев

Обвинению удалось доказать в суде, что вечером 18 февраля 2014 года Головырцев, находясь во дворе между улицей Уточкина и Комендантским проспектом в Петербурге, действуя из экстремистских побуждений, по мотиву ненависти в отношении сотрудников органов внутренних дел РФ и института государственной власти, умышленно, с целью убийства, выстрелил из 9-мм самодельного гладкоствольного оружия в 19-летнего курсанта Санкт-Петербургского университета МВД России, одетого в полицейскую форму. Молодой человек от полученного ранения погиб на месте.

«Головырцев написал явку с повинной и рассказал все обстоятельства своего преступления, отбывая наказание по приговору Санкт-Петербургского городского суда от 23 марта 2018 года за совершение посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и иные преступления», — рассказали в ведомстве.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по мотиву ненависти в отношении какой-либо социальной группы»).

«С учетом позиции государственного обвинения по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд назначил Головырцеву окончательно наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на два года», — уточнили в прокуратуре Петербурга.

Напомним, ранее Головырцев был осужден за ряд тяжких преступлений, и ему было назначено наказание в виде 19,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Головырцев вместе с сообщником в марте 2015 года установили взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки, где оно было обнаружено и обезврежено.

После этого 8 октября 2015 года злоумышленники установили взрывное устройство у стационарного поста ДПС в районе пересечения Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировской. В тот же день они совершили подрыв взрывного устройства, в результате чего местной жительнице была причинена тяжелая взрывная травма.