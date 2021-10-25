Москва, 25 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Инфляция стала ключевой проблемой мировой экономики. Она заметно выросла в ЕС, США, а на фоне относительной слабости рубля превзошла ожидания регуляторов и участников рынка в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крупы

«В продовольственном секторе на мировых рынках спрос на продукцию находится выше предложения, однако перспективы подорожания отдельных категорий продуктов питания на западных рынках гораздо выше, чем в России.

В России на ценообразование той или иной культуры существенно влияет сезонная урожайность в основных регионах производства, существует также региональная специфики работы, а также масса других факторов, влияющих на ценообразование.

Официальная инфляция сегодня в России находится у отметки 8% и вполне естественно, что с учетом замораживаемых в 2020 году цен на продукты питания, в 2021 году мы видим определенный эффект пружины.

Думаю, ничего страшного и трагичного не происходит. Производители, по сути, проводят корректировку в ценообразовании в соответствии с новыми реалиями, а торговые сети, которые ранее вызывали нарекания у общественности, вполне осторожно повышают цены.

Дефицита популярных круп и других продуктов питания в России, как в 2010 году, не будет. При новых рекордных урожаях цены могут спокойно отойти вниз.

Россия остается мощнейшей сельскохозяйственной и энергетической державой мира, предпосылок для разгона цен на продукты питания сегодня нет и не просматривается», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей России предупредили о повышении цен на гречку и овсянку. СМИ писали, производители намерены поднять цены в среднем на 15−20%.

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