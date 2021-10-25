Афины , , 14:32 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис ошеломлен известием о смерти лидера оппозиционного «Движения за перемены» Фофи Генниматы, сообщила канцелярия премьер-министра 25 октября.

Кирьякос Мицотакис DTRocks

Новость Мицотакису передали, когда он прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным официальным визитом: от этой поездки, по информации источников, Греция ожидает очень многого.

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В том же объявлении подчеркивается, что «Мицотакис изменил свое расписание и вернется в Афины во вторник вечером. Его поездка на острова Додеканеса в среду и четверг также отменен».

Геннимата, известный греческий политик, скончалась 25 октября в возрасте 56 лет.

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