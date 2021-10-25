Москва, 25 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Компания Google пообещала исполнять нормы российского законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») по итогам телемоста с руководством компании.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Происходит — что: удаление законного контента и неудаление незаконного контента, — это все было предметом обсуждения. (Официальный представитель компании — ред.) Марко Панчини неоднократно, систематически декларировал о том, что они наши законы соблюдают, намерены соблюдать, взаимодействовать, вести диалоги с нашими госорганами. Это мы поприветствовали, но будем добиваться, чтобы на территории нашей страны законы исполнялись», — сказал Пискарёв.

Он также сообщил, что речь также шла о том, что российские территории, в частности, острова Курильской гряды по-прежнему на картах Google определены не как территория Россия, то же происходит и с Крымом.

«Мы показали, как это Google делает в отношении островов Италии. Там указано: Сицилия — Италия, а у нас этого не происходит, тоже двойные стандарты, двойные подходы», — констатировал глава комитета Госдумы.