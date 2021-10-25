Хельсинки, 25 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё встретятся в Москве 29 октября. Об этом 25 октября сообщает канцелярия финского лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё

«Ниинистё 29 октября совершит рабочий визит в Россию и встретится с президентом Путиным в Москве. Президенты проведут официальные переговоры в Кремле», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что помимо вопросов отношений двух стран лидеры России и Финляндии обсудят вопросы регионального и международного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в конце текущей недели президент России Владимир Путин намеревается провести переговоры со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинистё.