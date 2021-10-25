Самара, 25 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года в Волжском районе в микрорайоне «Кошелев» Самарской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

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Согласно проекту, в двухэтажном здании общей площадью 1222,4 кв. метров оборудуют универсальный спортивный зал размером 36 на 18 метров, тренажерный зал, душевые и раздевальные комнаты, вспомогательные и технические помещения, административные кабинеты. Помимо этого, в комплексе будут оборудованы безбарьерные зоны и лифт, для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается, что рабочие уже полностью завершили устройство котлована, сейчас они возводят фундамента будущего комплекса. Одновременно с этим в заводских условиях запущено производство металлоконструкций каркаса здания.

«Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.