Джакарта, 25 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Один человек пострадал при аварии, произошедшей на легкорельсовом транспорте в столице Индонезии Джакарте, сообщает Kompas.

werner22brigitte Железная дорога

Столкновение двух поездов произошло около 13:00 по западно-индонезийскому времени. Машинист получил ранения и был доставлен в больницу.

Согласно полученным данным, это был испытательный заезд и пассажиров в поезде не было.

По факту происшествия начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, легкорельсовый поезд (LRT) сошел с рельсов на эстакаде участка Мунджул на востоке столицы Индонезии Джакарты 25 октября.