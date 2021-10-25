Ульяновск, , 20:53 — REGNUM В Ульяновской области растёт число выявляемых случаев заражения коронавирусом и регистрируют очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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По сведениям на 25 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждён 92 331 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 489. Это на 19 случаев больше, чем было сутками ранее.

Вылечились в регионе 81 619 пациентов, из них за последние сутки выписаны 290 человек. Доля выздоровевших в целом составила 88,4%.

Число жертв коронавируса выросло ещё на 12 ковидных пациентов. Всего в Ульяновской области скончались 2916 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе привились от COVID-19 более 405 тыс. жителей, из них двумя компонентами (то есть завершили иммунизацию) свыше 320 тыс. человек. В Ульяновской области также планируют проведение вакцинации одновременно от гриппа и ковида.

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