Сеул, 25 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Южнокорейские оборонные компании, принимавшие участие в Международной выставке авиакосмических и оборонных технологий (ADEX), подписали контракты на общую сумму $128 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Сеул. Южная Корея

По данным источников, в выставке принимали участие более 250 южнокорейских компаний.

В ходе выставки было проведено порядка 700 встреч между представителями южнокорейских компаний и иностранными представителями. Общая сумма контрактов, включая неподписанные, составляет $22,5 млрд.

Напомним, что Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий (ADEX) проходила с 19 по 23 октября. В ней приняли участие 440 компаний из 28 стран мира.