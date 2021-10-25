Москва, 25 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Центральный банк России не исключает, что прибыль банков в 2022 году будет ниже результатов 2021 года. Об этом сегодня, 25 октября на брифинге заявил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов, передает ТАСС.

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Более подробный прогноз по прибыли российских банков будет опубликован в IV квартале 2021 года. «2022 год должен быть достаточно хорошим. Возможно, по марже будет чуть-чуть сокращение. Может быть, что будет результат хуже 2021 года», — пояснил Данилов.

Он уточнил, что по итогам 2021 года регулятор прогнозирует рекордную прибыль банковского сектора — в районе 2,5 трлн рублей. За девять месяцев 2021 года российские банки получили чистую прибыль в размере 1,9 трлн рублей, что на 65% больше аналогичного периода 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль российских банков за январь-август 2021 года составила 1,7 трлн рублей, увеличившись почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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