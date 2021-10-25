Афины , 25 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Лидер парламентской оппозиционной партии Греции «Движение за перемены» (KINAL) Фофи Геннимата скончалась в понедельник, 25 октября, в больнице Евангелисмос в Афинах в возрасте 56 лет. Об этом сообщает AMNA. Геннимата, дочь греческого политика и министра Йоргоса Генниматаса, была матерью троих детей и одним из ярчайших фигур в греческой политике.

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11 октября она была госпитализирована и объявила, что выходит из декабрьской предвыборной гонки за лидерство в партии в связи с ухудшением ее здоровья.

«Ухудшение моего здоровья, требующее госпитализации и лечения, обязывает меня прекратить мою предвыборную кампанию в качестве кандидата на пост президента «Движения за перемены», — говорилось в ее заявлении. Геннимата была госпитализирована с симптомами субилеуса (серьезного заболевания, которое поражает пищеварительную систему). Ранее в больнице сообщили, что после обширных анализов было установлено, что это состояние вызвано рецидивом ее основного онкологического заболевания.

Геннимата был впервые избрана депутатом парламента в апреле 2000 года. В 2002 и 2006 годах была избрана региональным губернатором Афин и Пирея. Геннимата была назначена заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения в кабинете Йоргоса Папандреу в октябре 2009 года. В 2013 году она занимала пост заместителя министра национальной обороны.

Являлась президентом Всеэллинского социалистического движения (PASOK) с 2015 года. В 2017 году она стала лидером «Движения за перемены» (KINAL) — коалиции левоцентристских партий, сформированной вокруг PASOK.