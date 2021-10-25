Ростовская прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и маршруткой
Волгодонск, Ростовская область, 25 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура начала проверку после аварии с участием рейсового автобуса и маршрутного такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 25 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
В результате аварии пострадал водитель и семь пассажиров маршрутки. Водитель с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, уточнили данные в ведомстве.
Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и в сфере организации пассажирских перевозок.