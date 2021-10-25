Хельсинки, 25 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. На данный момент еще рано комментировать решение властей Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран. Об этом 25 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton Йенс Столтенберг

«Пока мы не знаем, каков исход контактов между Турцией и вовлеченными странами, рано говорить что-либо», — сказал он.

При этом Столтенберг уточнил, что в настоящее время «никакие меры не применялись» и потому необходимо в этой ситуации ждать результатов переговоров между властями Турции и этими десятью странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он поручил турецкому МИД объявить персонами нон грата послов десяти стран — США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, призвавших Анкару освободить правозащитника Османа Кавалу.