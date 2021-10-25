Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Ростовчане обратились к властям с просьбой сохранить и провести реконструкцию театра музкомедии на улице Серафимовича (также известен как бывший клуб приказчиков). Горожане предлагают использовать здание для выступления студентов консерватории или артистов музыкального театра.

Старый театр

«Здание пустует и разрушается с 1999 года. Такое отношение к истории культуры одного из красивейших и крупнейшего южно-российского города поистине расточительно. Потомки нам этого не простят», — говорится в петиции.

Здание было построено в 1899 году для «Общества взаимного кредита приказчиков Ростова-на-Дону». В ноябре 1927 года в его стенах выступал поэт Владимир Маяковский. С 30-х годов XX века в здании располагался Ростовский театр музыкальной комедии.

Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.