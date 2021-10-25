Афины , , 14:14 — REGNUM Двухдневный официальный визит премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса в Саудовскую Аравию будет иметь большое экономическое и геополитическое значение, сообщает AMNA со ссылкой на правительственные источники.

Кирьякос Мицотакис Primeminister.gr

Визит Мицотакиса начинается в понедельник, 25 октября. Ожидается, что во время его встреч в Эр-Рияде будет укреплен стратегический характер отношений между Грецией и Саудовской Аравией, а также исключительный уровень двусторонних отношений между Афинами и Эр-Риядом

25 октября Мицотакис выступит на Ближневосточном зеленом саммите, Форуме — инициативе Саудовской Аравии, члены которого поставили амбициозные цели по сокращению выбросов и сбалансированию выбросов ископаемого топлива за счет использования чистых технологий для продвижения возобновляемых источников энергии, управления водными ресурсами, крупномасштабной посадки деревьев. На форуме планируется выступление глав государств и правительств, а также специального посланника США по климату Джона Керри.

Во вторник, 26 октября, премьер-министр Греции проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Ожидается, что Мицотакис также встретится с бизнесменами из Саудовской Аравии, которые либо уже работают в Греции, либо заинтересованы в этом.