Кострома, 25 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года в Костроме на 31% вырос уровень преступности среди несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Костромской области.

С.Низовая. Не смей. 1955

В январе-сентябре текущего года городские дети в возрасте от 4 до 17 лет совершили 46 преступлений против 35 за аналогичный период 2020 года. Чаще всего подростки воруют, нападают на людей, преступают грань дозволенного с наркотиками. Наибольший подъём в текущем году наблюдается по мелким кражам.

Серию таких преступлений (10 фактов) совершила девушка-подросток из обеспеченной семьи. Она воровала продукты питания из торговых точек и уже была привлечена к административной ответственности за подобные нарушения.

«Зачастую причинами такого поведения становится недостаточный контроль со стороны родителей, незанятость, несформированность законопослушного поведения» , — отметили полицейские.

В целом по Костромской области фиксируется незначительное снижение подростковой преступности. За отчётный период несовершеннолетние совершили 96 преступлений (99 за январь-сентябрь 2020 года).