Новосибирск, , 14:11 — REGNUM Власти Новосибирской области введут новые ограничительные меры из-за роста количества случаев заражения коронавирусом. Об этом на совещании в правительстве региона сегодня, 25 октября, заявил губернатор Андрей Травников.

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Они начнут действовать уже в объявленные президентом нерабочие дни — с 30 октября по 7 ноября.

«Для того чтобы эти дни использовать максимально эффективно для обеспечения перелома четвёртой волны, для снижения заболеваемости, чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, нам придётся принимать дополнительные ограничительные меры», — цитирует «Континент Сибирь» Травникова.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки запланировать заседание правительства, где будут рассмотрены новые ограничительные меры.