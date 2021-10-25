Махачкала, 25 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Дагестане расследуют дело о гибели ученицы семьмого класса одной из школ города Махачкалы. Девочка покончила с собой. Причины произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

(сс) Devanath Ребенок

«По факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Минобрнауки РД создана специальная межведомственная комиссия, в рамках работы которой будут тщательно изучены личность девочки, условия ее жизни и воспитания, круг общения, а также дана правовая оценка действиям сотрудников администрации школы и органов системы профилактики», — говорится в сообщении ведомства.

РИА «Дербент» сообщило, что у девочки, по предварительным данным, была благополучная семья, проблем в школе у нее также не было. Подробности инцидента в правоохранительных органах Дагестана не комментируют.