Москва, 25 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» с начала 2021 года экспортировала в Китай по «Силе Сибири» 7,1 млрд кубометров газа, поставки осуществляются даже с превышением суточных обязательств. Об этом заявила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

По её словам, поставки газа в Китай по «восточному» маршруту в настоящее время идут в соответствии с зафиксированными условиями и даже с небольшим превышением наших суточных обязательств.

«Хочу отметить, что «Газпром» готов в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства перед китайскими партнерами», — сказала она в интервью корпоративному журналу «Газпрома».

За 9 месяцев 2021 года, по предварительным данным, в Китай по этому газопроводу было поставлено 7,1 млрд кубометров газа, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекции второго по величине национального нефтегазового месторождения «Шэнли» на востоке страны заявил, что новые достижения в нефтяной отрасли помогут экономическому развитию Китая.

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