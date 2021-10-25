Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Первый аванс на карты метростроителей, принятых на работу в новое акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (МССС), поступит в ближайшие два дня. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе компании.

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Напомним, с середины октября 2021 года МССС стала полноправным преемником обанкротившегося «Метростроя» Петербурга. Все подавшие заявление о трудоустройстве в новую компанию сотрудники, которые успешно прошли медосмотр, официально переведены в МССС и приступили к выполнению своих обязанностей.

«В течение двух дней работники АО «МССС» получат на свою банковскую карту аванс за октябрь, — рассказали в пресс-службе. — Для многих — это первая выплата в новой компании, поэтому в случае возникновения вопросов и каких-либо сложностей, сразу обращайтесь в отдел персонала».

АО «Метрострой Северной столицы» — совместное предприятие правительства Санкт‑Петербурга (65%) и Группы ВТБ (35%). Общество было учреждено 12 октября 2020 года для реализации планов Петербурга по строительству метро. 1 октября 2021 года правительство РФ признало МССС единственным исполнителем работ, заказчиком которых является комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Федеральные власти прописали 37 пунктов, по которым в ближайшее время МССС должно будет начать работу.