Тольятти, Самарская область, 25 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Четырех жителей города Тольятти обвинили в организации незаконной миграции в Самарской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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По версии следствия, в 2016 году четыре жителя города Тольятти арендовали помещение для приема иностранных граждан и оформления подложных документов об осуществлении ими трудовой деятельности и наличии мест пребывания.

«В подготовленных пакетах документов, поданных в миграционную службу, содержались недостоверные сведения о принимающей стороне, фиктивные трудовые договоры, договоры аренды жилых (нежилых) помещений или аренды земельных участков, а также информационные письма, подтверждающие факт проживания иностранного гражданина по адресу, указанному в бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что на основании этих фиктивных документов на миграционный учёт с 2016 года по 2020 год было незаконно поставлено более семи тысяч иностранцев.

«Основанием для проверки послужило заявление собственника арендованного под офис помещения, в котором оказалось зарегистрировано свыше 100 человек», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас иностранные граждане сняты с учета по истечении временной регистрации на территории региона. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.