Калуга, 25 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Калужской области в проведение всероссийской переписи населения за прошедшие семь дней прияли участи около 30% населения региона. Об этом 25 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя Калугастата Нелли Селиверстову.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

Через портал Госуслуг переписались 11% жителей области, из них в Калуге и Обнинске — около 50%. Большое количество граждан Малоярославецкого, Жуковского, Боровского районов отказались от участия или отсутствовали дома. В связи с этим переписчики пройдут по адресам повторно. Наиболее активно участвуют в переписи жители Хвастовичского, Жиздринского, Мосальского, Медынского и Куйбышевского районов. Низкая активность пока наблюдается в Обнинске. Для привлечения большего числа граждан в проекте впредь переписчики будут обзванивать жителей.

По мнению губернатора Владислава Шапши, организовать проведение переписи необходимо таким образом, чтобы максимально учесть всех, кто проживает сегодня на территории региона.