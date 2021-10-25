Симферополь, 25 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Приговор в отношении военнослужащего по статье о хулиганстве с применением насилия вынес суд в отношении рядового Адама Б. — он признан виновным в участии в массовой драке в центре Симферополя в июле 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления.

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Как установлено судом и следствием, около 01:20 24 июля Б. со знакомым проезжал на арендованных электросамокатах по пешеходной зоне в Симферополе. Мимо них проходила группа молодых людей, которые, открывая бутылку с шампанским, случайно попали брызгами на Б., и тот сразу же ударил одного из «обидчиков» кулаком в спину, тот ответил ударом в лицо.

Далее Б., «чтобы отомстить своему обидчику и продемонстрировать свое превосходство над ним, высказывая угрозы расправы, направился по пешеходной зоне, выискивая лиц кавказской национальности, желающих вступить в конфликт на его стороне». Через некоторое время стороны вновь встретились на месте конфликта — уже с «поддержкой», завязалась драка, причем ее участники не обращали внимание и на подоспевших сотрудников полиции. Один из участников драки получил удар в челюсть, от которого упал на спину и потерял сознание. При задержании Б. оказал сопротивление полицейским.

Приговором Крымского гарнизонного военного суда Б. назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая драка с участием гостей Симферополя вызвал широкий общественный резонанс, особенно жителей возмутило неповиновение сотрудникам полиции.