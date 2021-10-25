Подгорица, 25 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В учебных заведениях Черногории коронавирусом заразились 638 учеников и 131 учитель и преподаватель.

ИА REGNUM Школа

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На сайте «COVID-19 и образование» было объявлено, что в начальных школах заразились 333 ученика, в средних школах — 291, в дошкольных учреждениях — 14 детей.

Наибольшее количество инфицированных учителей было зарегистрировано в начальных школах, где было зарегистрировано 77 инфицированных учителей, 36 — в средних школах и 18 — в дошкольных учреждениях.

На прошлой неделе зафиксировано 365 новых случаев заражения среди школьников и 82 — среди учителей.