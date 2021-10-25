Новосибирск, , 13:59 — REGNUM В общественной приемной губернатора Новосибирской области 28 октября пройдет прямая телефонная линия о проведении обязательной вакцинации от коронавируса отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

Телефон Правительство Новосибирской области

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В новосибирском правительстве уточнили, что звонки будут приниматься 28 октября с 10:00 до 12:00 (время местное) по бесплатному телефону 8−800−700−84−73.

На вопросы новосибирцев ответят специалисты министерства здравоохранения региона и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека