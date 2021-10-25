Красногорск, 25 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Три версии падения легкомоторного самолета в Рузском районе Московской области: техническую неисправность, ошибку пилотирования и плохие погодные условия, рассматривают следователи. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Легкомоторный самолет

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных — техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте было осмотрено место падения самолета, в ходе которого был установлен разброс лопастей винта двигателя, изъят датчик высоты, а также назначены необходимые экспертизы.

Помимо этого, указывается, что также был проведен осмотр ангара посадочной площадки Ватулино, в котором осуществлялось хранение воздушного судна, где были изъяты образцы топлива самолета, его техническая документация и допрошены работники аэродрома.

Отметим, 24 октября в районе деревни Ватулино на территории аэроклуба «Аэроклассика» разбился легкомоторный самолет «Аэропакт А-22», в результате чего погибли находившиеся на его борту пилот и пассажир.