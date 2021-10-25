Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» 27 октября проведёт митинг в Тбилиси. Об этом сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Десятки тысяч граждан нашей страны соберутся, чтобы ещё раз показать силу грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло», — сказал лидер «Мечты».

Он отметил, что в ходе первого тура выборов в органы самоуправления правящая партия получила почти 47% голосов. Это даёт членам «Мечты» новые силы для борьбы во время второго тура. Кобахидзе призвал сторонников закрепить победу во втором туре выборов.

Напомним, второй тур выборов в Грузии пройдёт 30 октября. Во время первого тура правящая партия «Грузинская мечта» получила более всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала больше половины мест и утратила большинство. В результате и в правящей партии, и в оппозиции заявляют о своей победе.

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