Тбилиси, 25 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» 27 октября проведёт митинг в Тбилиси. Об этом сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«Десятки тысяч граждан нашей страны соберутся, чтобы ещё раз показать силу грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло», — сказал лидер «Мечты».

Он отметил, что в ходе первого тура выборов в органы самоуправления правящая партия получила почти 47% голосов. Это даёт членам «Мечты» новые силы для борьбы во время второго тура. Кобахидзе призвал сторонников закрепить победу во втором туре выборов.

Напомним, второй тур выборов в Грузии пройдёт 30 октября. Во время первого тура правящая партия «Грузинская мечта» получила более всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала больше половины мест и утратила большинство. В результате и в правящей партии, и в оппозиции заявляют о своей победе.