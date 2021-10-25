Варшава, 25 октября 2021, 13:54 — REGNUM Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью для Polskie Radio заявил, что, по мнению президента страны Анджея Дуды, укрепление на границе с Белоруссией необходимо. Он добавил, что президент готов как можно скорее одобрить строительство стены.
«Господин президент считает, что это хорошее решение. Если законодательные работы будут завершены, он готов в кратчайшие сроки утвердить этот специальный закон. На видео, которые размещены в сети, видно, что сотрудники белорусских спецслужб уничтожают временное укрепление, которое сейчас устанавливается. Очевидно, что более прочное укрепление просто необходимо», — сказал Павел Солох.
Сенат должен рассмотреть вопрос о строительстве пограничного укрепления на этой неделе. Если это ведомство примет его без поправок, то законопроект поступит на подпись президенту, и его будет необходимо реализовать. В противном случае закон вернут в Сейм.
Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.