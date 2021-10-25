Варшава, , 13:54 — REGNUM Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью для Polskie Radio заявил, что, по мнению президента страны Анджея Дуды, укрепление на границе с Белоруссией необходимо. Он добавил, что президент готов как можно скорее одобрить строительство стены.

Анджей Дуда Юлия Гринь

«Господин президент считает, что это хорошее решение. Если законодательные работы будут завершены, он готов в кратчайшие сроки утвердить этот специальный закон. На видео, которые размещены в сети, видно, что сотрудники белорусских спецслужб уничтожают временное укрепление, которое сейчас устанавливается. Очевидно, что более прочное укрепление просто необходимо», — сказал Павел Солох.

Сенат должен рассмотреть вопрос о строительстве пограничного укрепления на этой неделе. Если это ведомство примет его без поправок, то законопроект поступит на подпись президенту, и его будет необходимо реализовать. В противном случае закон вернут в Сейм.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.