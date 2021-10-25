Белгород, 25 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Особые правила входа начали действовать с 25 октября в торговом центре «Боше» в Старом Осколе Белгородской области. Горожане жалуются, что сотрудники отказываются пропускать внутрь посетителей с невакцинированными от COVID-19 детьми, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Boombob.ru Старый Оскол

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На входе в торговый центр появилась информация, что теперь здесь рады только гостям в масках, с QR-кодами, подтверждающими вакцинацию от COVID-19 или перенесённом заболевании, и с документами, удостоверяющими личность. Перед дверью выставили отряд проверяющих. Жительница Старого Оскола Марина Б. рассказала в соцсетях, что она с сертификатом о прививке собиралась зайти в центр со своим ребёнком. Женщине вход разрешили, а её 2,5-годовалую девочку предложили оставить на улице, поскольку она не привита.

Как сообщало ИА REGNUM, торговый центр «Боше» уже отличался в борьбе с коронавирусом — летом 2021 года его руководитель и депутат облдумы Игорь Барщук потребовал от всех сотрудников привиться и отстранил от работы трёх противников вакцинации.