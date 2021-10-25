Ртищево, Саратовская область, 25 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В городе Ртищево родственникам 82-летней умершей женщины выдали тело другого человека. Соответствующую информацию, опубликованную в интернете, проверяют следственные органы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

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По опубликованным данным, во время похорон 82-летней женщины в городе Ртищево выяснилось, что родственникам для захоронения выдали тело другой женщины.

Из-за коронавируса близким запретили открывать гроб сотрудники похоронной службы. На самом кладбище внучка покойной настояла на том, чтобы ей показали усопшую. Оказалось, что другая женщина скончалась в один день с 82-летней женщиной.

В региональном минздраве принесли соболезнования и извинения родственникам умершей.

«Конечно, подобные ситуации очень печальны и недопустимы. Безусловно, по этому факту будет проведена проверка с участием различных органов», — цитирует «Взгляд-инфо» советника министра здравоохранения Саратовской области Александра Колоколова.

ИА REGNUM ранее сообщало, в январе 2019 года в Барнауле родственники чуть не похоронили тело чужой женщины, считавшееся невостребованным. Пока шло разбирательство, в ритуальном зале уже началась следующая церемония прощания. Заказанный поминальный обед тоже был сорван: к тому времени, когда похоронная процессия добралась до столовой, там её уже не ждали.

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