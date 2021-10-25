Москва, 25 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В РФ прорабатывается вопрос запуска новой программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он считает, что расселение аварийного жилищного фонда идет хорошими темпами.

ИА REGNUM Ветхое жилье

«На эти цели будет выделено 45 млрд рублей, сейчас правительство РФ ведет разработку необходимых нормативно-правовых актов», — пояснил министр.

По его словам, за время работы в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», с 2019 года по 1 октября 2021 года, были переселены более 230 тыс. граждан и расселено 3,85 млн кв. метров аварийного жилищного фонда.

Файзуллин отметил, что есть регионы, которые уже завершили свои программы по расселению «аварийки». Карачаево-Черкесия и Сахалинская область завершили региональные адресные программы 2019−2025 годов. Города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь выполнили показатель федпроекта за счет собственных средств без привлечения средств федерального бюджета.

«Если говорить именно про текущий год, то в 2021 году, по данным на 20 октября, были расселены 1,68 млн кв. метров и переселены более 95 тыс. человек. Целевой показатель на год выполнили уже 19 регионов. Темпы — хорошие, поэтому задачу по расселению 130 тыс.`человек выполним», — уточнил министр.

Напомним, что для ускорения расселения аварийного жилищного фонда в 2020 году правительство РФ приняло решение о выделении в опережающем порядке 50 млрд рублей в 2020 году, ещё 13 млрд рублей в 2021 году. Средства в полном объеме были перечислены в Фонд ЖКХ. Благодаря этой мере обязательства по завершению действующих программ в 2021 году уже приняли пять регионов —Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Магаданская область, Саратовская область, а в 2022—2023 годах завершение программ планируется ещё в 21 регионе.