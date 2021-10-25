Минстрой РФ анонсировал новую программу расселения аварийных домов
Москва, 25 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В РФ прорабатывается вопрос запуска новой программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он считает, что расселение аварийного жилищного фонда идет хорошими темпами.
«На эти цели будет выделено 45 млрд рублей, сейчас правительство РФ ведет разработку необходимых нормативно-правовых актов», — пояснил министр.
По его словам, за время работы в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», с 2019 года по 1 октября 2021 года, были переселены более 230 тыс. граждан и расселено 3,85 млн кв. метров аварийного жилищного фонда.
Файзуллин отметил, что есть регионы, которые уже завершили свои программы по расселению «аварийки». Карачаево-Черкесия и Сахалинская область завершили региональные адресные программы 2019−2025 годов. Города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь выполнили показатель федпроекта за счет собственных средств без привлечения средств федерального бюджета.
«Если говорить именно про текущий год, то в 2021 году, по данным на 20 октября, были расселены 1,68 млн кв. метров и переселены более 95 тыс. человек. Целевой показатель на год выполнили уже 19 регионов. Темпы — хорошие, поэтому задачу по расселению 130 тыс.`человек выполним», — уточнил министр.
Напомним, что для ускорения расселения аварийного жилищного фонда в 2020 году правительство РФ приняло решение о выделении в опережающем порядке 50 млрд рублей в 2020 году, ещё 13 млрд рублей в 2021 году. Средства в полном объеме были перечислены в Фонд ЖКХ. Благодаря этой мере обязательства по завершению действующих программ в 2021 году уже приняли пять регионов —Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Магаданская область, Саратовская область, а в 2022—2023 годах завершение программ планируется ещё в 21 регионе.