Москва, 25 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Об этом 25 октября сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

План рассчитан на срок до 2025 года, он должен минимизировать объёмы производства и реализации контрафакта, защитив от некачественных товаров потребителей и поддержав добросовестный бизнес. Отмечается, что при разработке учитывались предложения депутатов и сенаторов, а также органов власти, отраслевых ассоциаций и общественных объединений.

Документ предусматривает совершенствование законодательства в этой сфере, ужесточение ответственности за производство, хранение, переработку и сбыт контрафакта. Также планируется развитие системы прослеживаемости товаров.

В числе приоритетных отраслей по данному направлению оказались химическая, электронная, пищевая и лёгкая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, народные художественные промыслы.